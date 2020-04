SARONNO – “Un momento di suffragio per celebrare il ricordo dei nostri cari ma soprattutto per esprimere affetto e vicinanza a tutte quelle famiglie che hanno dovuto dire addio ai propri cari dall’inizio dell’emergenza e che non hanno potuto fare circondati dalla comunità e con un funerale”. Così il prevosto monsignor Armando Cattaneo ha presentato la messa che sarà celebrata oggi pomeriggio alle 18,15 in Prepositurale.

Ovviamente si tratterà di una cerimonia a porte chiuse nel rispetto delle normativa anticontagio ma sarà comunque una celebrazione intensa e toccante perchè come ha spiegato monsignor Cattaneo “la nostra comunità cristiana ha davvero a cuore i familiari di chi è morto senza avere neanche il funerale!” I preti e le suore delle varie parrocchie hanno chiamato in questi giorni al telefono i parenti per invitarli a partecipare alla messa attraverso l’emittente comunitaria Radiorizzonti sul canale 880 del digitale terrestre o su 88 Fm. E la diretta Facebook de ilSaronno.

“Un invito speciale – conclude don Armando – lo faccio a tutte le persone che hanno conosciuto quei morti e che avrebbero voluto partecipare al loro funerale unitevi a noi a questo momento di omaggio e di preghiera”.