SARONNO – Siamo abituati a vederlo presentare le app per gestire l’emergenza da Coronavirus, nelle conferenze stampa con gli altri colleghi della Giunta o ancora fornire i dati del lockdown: Fabrizio Sala è uno dei volti della Regione nell’emergenza Coronavirus.

Stasera la direttrice de ilSaronno Sara Giudici lo intervisterà per raccontare un po’ più da vicini come si lavora per affrontare l’emergenza.

Troverete l’intervista stasera alle 21 qui e sulla pagina Facebook de ilSaronno e de ilGroane

Fabrizio Sala, vice presidente e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione. Nato a Milano il 13 giugno 1971. Diplomato in Ragioneria, è stato vice presidente di giunta nella X legislatura in cui ha gestito le deleghe a Casa, Housing Sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese. In precedenza è stato sottosegretario alla Presidenza con delega all’Expo 2015 e all’internazionalizzazione delle imprese. Prima di essere eletto consigliere regionale, nel 2013, è stato assessore all’Ambiente e vice presidente della Provincia di Monza e Brianza.

Nell’XI Legislatura, il 29 marzo 2018 è nominato dal presidente Attilio Fontana Assessore regionale per la Ricerca, Innovazione,Università, Export e Internazionalizzazione.

Queste le materie rientranti nell’incarico: ricerca, innovazione, università e internazionalizzazione delle imprese.

25042020