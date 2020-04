SARONNO – Primo 25 aprile senza manifestazioni pubbliche, per l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Ma la Festa della Liberazione è stata comunque celebrata ovunque, da Saronno al Saronnese, dalla bassa comasca alle Groane, a rappresentare i concittadini nell’omaggio ai defunti sono stati in questo caso i sindaci.

Una serie di eventi che sono stati declinati diversamente in città e paesi della zona, nel corso della mattinata di sabato, in qualche caso coinvolgendo anche i volontari che sono in prima linea per l’emergenza coronavirus. A Origgio il sindaco Mario Ceriani, medico di base, ha avuto un pensiero particolare proprio per i suoi colleghi e gli infermieri impegnati contro l’epidemia.

Le celebrazioni per la Liberazione si sono tenute tra l’altro a Caronno Pertusella con la diretta de ilSaronno. Sul nostro giornale e su ilGroane e ilTradate servizi anche da Gerenzano, Uboldo, Ceriano Laghetto, Cogliate, Limbiate, Solaro, Rovellasca, Rovello Porro, Misinto, Cesano Maderno, Tradate, Venegono Inferiore e da Saronno.

