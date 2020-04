CARONNO PERTUSELLA – Ieri pomeriggio, alle 18, al Tigros di Caronno Pertusella, sull’ex Varesina, un uomo di Cesate ha rubato della merce dandosi alla fuga. Davanti al supermercato c’erano i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella per un servizio svolto per conto del Comune. I volontari, notando l’uomo che scappava, lo hanno inseguito a piedi finché lo hanno raggiunto, dopo che il ladruncolo aveva tra l’altro incontrato un muro che gli aveva impedito la proseguire.

Il cesatese a quel punto non ha opposto resistenza ai due volontari che hanno subito chiamato una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti del caso e la formalizzazione della denuncia per furto. L’uomo è stato quindi deferito a piede libero. La sua posizione è stata dunque posta al vaglio dell’autorità giudiziaria.

(foto archivio: la zona dei centri commerciali situata alla periferia di Caronno Pertusella dove si trova anche il Tigros, nei pressi della ex statale Varesina)

26042020