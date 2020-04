LAZZATE – I consiglieri regionali della Lega al Pirellone lanciano l’iniziativa “Virtual xomizio”, il primo comizio online in diretta Facebook, che si svolgerà lunedì 27 aprile alle ore 21. Parteciperanno il vice capogruppo del Carroccio, Andrea Monti (che è anche assessore a Lazzate) ed i consiglieri regionali Silvia Scurati e Massimiliano Bastoni. “Abbiamo deciso di organizzare il primo “Virtual Comizio” – commenta Silvia Scurati – per portare in tutte le case la voglia di fare politica partendo dal territorio e dalla vicinanza alle persone che da sempre caratterizza il nostro movimento. Se la quarantena impedisce momenti di socializzazione vera, ci sembrava giusto utilizzare al meglio i social per tornare a parlare di politica e del momento che stiamo vivendo, affrontando le tematiche più importanti, che riguardano la nostra economia e anche del come vivremo la fase della ripresa”.

Un comizio ma non solo: come avviene infatti alle Feste della Lega ci sarà spazio anche per l’interazione e il dialogo con chi vorrà partecipare, militanti e non, confrontandoci e rispondendo alle vostre domande. Il Covid non ci toglierà la voglia di stare insieme e fare politica. Torneremo presto a farlo anche dal vivo. Per il momento per chi vuole trascorrere una serata, seppure virtualmente, insieme a noi l’appuntamento è per lunedì alle ore 21!

Link della diretta FB:

https://www.facebook.com/SilviainRegione/live

https://www.facebook.com/andreamonti78/live/

26042020