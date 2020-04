SARONNO – “Oggi, per la prima volta, abbiamo a disposizione i dati di Varese (anche se riferito al 19 aprile). Il numero dei tamponi effettuati in provincia di Varese è rimasto praticamente trascurabile fino alla fine di marzo”.

Sono le parole del consigliere regionale Samuele Astuti che quotidianamente analizza i dati relativi al contagio da coronavirus.

“La messa in opera di una raccolta dei dati epidemiologici precisa e sistematica e diffusa sul territorio (senza lasciare aree scoperte) è necessaria premessa alla fase di ripresa delle attività. I dati relativi alla provincia di Varese indicano quanti pochi tamponi siano stati fatti in questa area. Non possiamo lasciare delle aree scoperte perché sarebbero esposte a un rischio maggiore al momento della ripresa”.

Chiara l’analisi politica: “È indispensabile condurre con continuità e rapidità un’analisi come questa sulla situazione della Regione Lombardia per capire le cause dei contagi che si stanno verificando a quasi due mesi dell’inizio del lockdown : se non si capisce qual è la ragione di un così continuo e persistente contagio non si potrà affrontare con serietà e serenità l’approccio alla fase due”.

26042020