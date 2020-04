SARONNO – Durante il soleggiato weekend del 25 aprile, i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno eseguito una serie di controlli straordinari del territorio, concretizzatisi in posti di blocco, posti di controllo, pattuglie di prevenzione e continue ispezioni di tutti i luoghi considerati di interesse.

Sono 242 le persone fermate e identificate. Di queste 32 sono risultate non in regola con le prescrizioni imposte dal decreto legge sull’attuale emergenza sanitaria che quindi sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4 del DPCM. Non solo contravvenzioni per spostamenti ingiustificati, ma anche sanzioni per mancato rispetto delle norme dettate dal codice della strada per documenti non in regola.

Alcuni posti di blocco realizzati lungo le principali vie di comunicazione hanno permesso di controllare uno ad uno gli utenti della strada, verificandone le condizioni di guida e la giusta rispondenza alle attuali norme.

Le violazioni contestate sono tutte da ricondurre a spostamenti non giustificati di gente proveniente

da altri comuni. Saranno invece verificate le autocertificazioni fornite da coloro che hanno regolarmente compilato e consegnato ai militari il relativo modulo, adducendo motivazioni apparentemente valide.

26042020