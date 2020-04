SARONNO – Brutte notizie per Saronno, dalla giornata domenicale: dopo la tregua di ieri, oggi i contagi hanno ripreso a salire e si è registrato un +5 che porta il numero totale delle persone risultate infette al virus, dall’inizio della pandemia, al numero di 144. E un dato che riporta Saronno al terzo posto (pari con Gallarate) delle località del Varesotto con il maggior numero di contagi.

Ecco il dato aggiornato (tra parentesi quello del giorno prima in caso di variazioni):

Varese 226 (222)

Busto Arsizio 252 (247)

Gallarate 144

Saronno 144

In ambito regionale si è assistito al contempo ad una nuova discesa del numero giornaliero delle persone contagiare, nel Varesotto (+60) ad un dato maggiore rispetto a quello del giorno precedente.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta di Saronno in centro)

26042020