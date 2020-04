VARESE – Resta contenuta la crescita dei contagi in Lombardia e pure nelle province di Varese (dopo però il dato odierno, +60, è notevolmente superiore a quello di ieri), di Como e di Monza Brianza. Da notare i 241 nuovi casi anche a Milano città, mentre manca solo una settimana alla parziale riapertura del 4 maggio e quindi alla ripresa del flusso dei pendolari. Questo il dato dei casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni, fornito come tutti i giorni da Regione Lombardia:

BG: 11.113 (+66)

ieri: 11.047 (+45)

l’altro ieri: 11.002 (+56)

BS: 12.564 (+24)

ieri: 12.540 (+65)

l’altro ieri: 12.475 (+167)

CO: 3.025 (+83)

ieri: 2.942 (+71)

l’altro ieri: 2.871 (+107)

CR: 5.966 (+60)

ieri: 5.906 (+39)

l’altro ieri: 5.867 (+60)

LC: 2.177 (+20)

ieri: 2.157 (+8)

l’altro ieri: 2.149 (+17)

LO: 2.926 (+23)

ieri: 2.903 (+67)

l’altro ieri: 2.836 (+3)

MB: 4.477 (+60)

ieri: 4.417 (+45)

l’altro ieri: 4.372 (+55)

MI: 18.371 (+463) di cui 7.788 (+241) a Milano citta’

ieri: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano citta’

l’altro ieri: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano citta’

MN: 3.105 (+23)

ieri: 3.082 (+25)

l’altro ieri: 3.057 (+35)

PV: 4.044 (+8)

ieri: 4.036 (+45)

l’altro ieri: 3.991 (+117)

SO: 1.132 (+2)

ieri: 1.130 (+42)

l’altro ieri: 1.088 (+32)

VA: 2.467 (+60)

ieri: 2.407 (+31)

l’altro ieri: 2.376 (+36)

e 1.522 in corso di verifica.

26042020