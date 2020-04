SARONNO – Una media di 200 visualizzazione di video e quasi altrettanti iscritti in poche settimane: è il traguardo da Youtuber raggiunto da don Federico Bareggi che per star vicino ai fedeli della comunità pastorale ha aperto un canale youtube.

Fin dai primi giorni di lockdown si è preoccupato di come raggiunge i piccoli delle elementari ma anche i giovani delle superiori abituati a ritrovarsi all’oratorio ed ora costretti in casa. “Con i più grandi abbiamo iniziato con videochiamate e videoconferenze ma ci sia presto accorti che il vedersi e lo stare insieme ci mancava comunque – spiega don Federico protagonista anche di molte delle celebrazioni trasmesse da Radiorizzonti in diretta dalla Prepositurale – ed ho pensato che questo senso di vuoto potesse riguarda anche i più piccoli”.

Così malgrado prima avesse solo una pagina Facebook si è attrezzato: “Eh si sono passato dagli anni Novanta al 2020 di colpo – scherza – ma mi è piaciuta molto l’idea di poter parlare ogni giorno con i bimbi e con le famiglie. Un piccolo messaggio, di fede o di riflessione, da condividere in famiglia per avere uno spunto di confronto, un appuntamento fisso e un’occasione per pregare”. I video vengono condivisi sul canale youtube di Don Federico che ormai spopola tra i piccoli fedeli della comunità pastorale.

26042020