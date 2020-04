SARONNO – Nelle ultimi ore il dato più basso in Lombardia per quanto riguarda i nuovi contagi, si è riflesso anche in ambito locale, con solo 2 nuovi casi in tutto, a Caronno Pertusella e Gerenzano.

Ecco il quadro della situazione in ambito locale in base agli ultimi dati (tra parentesi quelli del giorno prima in caso di variazioni):

Saronno 139

Uboldo 14

Origgio 29

Caronno Pertusella 75 (74)

Gerenzano 25 (24)

Cislago 24

Rovello Porro 14

Rovellasca 18

Turate 43

Lomazzo 24

Bregnano 18

Nel Varesotto oggi si sono registrati complessivamente +38 casi, uno dei dati più bassi in Lombardia, dove comunque si è registrato il tasso più basso della progressione dell’epidemia da settimane a questa parte. Nel Comasco si sono invece registrati +71 nuovi contagi; in Brianza +45. In zona a Caronno Pertusella +1, stabile Saronno e gli altri paesi del circondario.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una recente cerimonia davanti al Municipio di Caronno Pertusella)

26042020