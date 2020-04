Coronavirus, la messa dei ragazzi a porte chiuse: in diretta

SARONNO – “Lo Spirito Santo è Dio come il Padre creatore, è Dio come il Figlio Gesù salvatore, è Dio Amore. Forse sentiamo il Padre e il Figlio lontani nello spazio e nel tempo. Sbagliamo, perché Gesù è venuto apposta per dirci che Dio è vicino a noi uomini. Ma lo Spirito poi è – potremmo dire – il Dio “dell’ultimo miglio”, che arriva nel cuore, nella coscienza di ciascuno”. Sono le parole del prevosto, Monsignor Armando Cattaneo.

La messa delle 10, dedicata ai ragazzi, sarà presieduta da don Federico Bareggi. Ecco la diretta de ilSaronno (ripresa rispettando sia nei preparativi sia durante le riprese tutte le prescrizioni in materia di emergenza da Coronavirus dalle distanze all’uso delle mascherine).

In ottemperanza alle disposizioni governative la celebrazione avrà luogo senza la presenza dei fedeli, che potranno in ogni caso assistervi in diretta sul canale 880 del digitale terrestre o su FM88 grazie a Radiorizzonti o sulla pagina Facebook de ilSaronno.

Al momento della Comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione spirituale. Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia.