GROANE – Una crescita nulla o contenuta in molte località della zona, il dato più significativo nella giornata domenicale è quello relativo a Cesano Maderno (+7).

Ecco il riepilogo odierno (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Solaro 57

Ceriano Laghetto 15

Cogliate 24

Misinto 17

Lazzate 33 (32)

Cesano 177 (170)

Limbiate 161 (159)

Nella vicina Saronno però oggi +5. E un dato che riporta Saronno al terzo posto (pari con Gallarate) delle località del Varesotto con il maggior numero di contagi. In ambito regionale si è assistito al contempo ad una nuova discesa del numero giornaliero delle persone contagiare, nel Varesotto (+60), un dato maggiore rispetto a quello del giorno precedente.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: un momento della cerimonia del 25 aprile a Solaro con il sindaco Nilde Moretti)

26042020