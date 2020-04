SARONNO – Ignora il posto di blocco ma dopo un breve inseguimento finisce fuoristrada. Lui riesce a scappare a piedi ma i carabinieri recuperano nell’auto 600 grammi di hashish suddiviso in sei panetti.

E’ quanto successo nella notte tra venerdì e sabato a Saronno in un posto di controllo dei carabinieri

dell’Aliquota Radiomobile della compagnia cittadina. Nell’ambito di uno dei tanti controlli realizzati nel weekend i carabinieri hanno intimato l’alt a un’Audi A4. Il conducente invece di fermarsi ha schiacciato l’acceleratore si è dato alla fuga subito inseguito dalla pattuglia. Ne è nato un brevissimo inseguimento, che si è concluso quando il conducente del veicolo ha perso il controllo uscendo fuoristrada. Malgrado l’incidente il fuggitivo non si è perso d’animo: ha abbandonato l’auto lungo la strada Varesina all’altezza di Gerenzano.

I carabinieri, controllando il mezzo, vi hanno rinvenuto 600 grammi di hashish suddiviso in sei panetti. Sono già in corso gli accertamenti per rintracciare il fuggitivo che ha fatto perdere le proprie tracce nelle aree verdi al confine tra Saronno e Gerenzano. Il veicolo è risultato intestato a un prestanome.