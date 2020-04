COGLIATE – Don Mauro Belloni diventa videoreporter: la parrocchia di Cogliate, ed il parroco, hanno deciso di realizzare delle interviste sui temi del momento, e l’inizio è stato lo scorso fine settimana con il sindaco, Andrea Basilico. Con focus, ovviamente, sull’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

“Momento difficile, ma la solidarietà che sta uscendo dalle persone è davvero tanta – ha rimarcato il primo cittadino – Un momento buono per riattivare quelle eccellenze che abbiano nel nostro paese. Ora ci aspettano tante sfide e con tante incognite, sappiamo in che direzione stiamo andando ma non sappiamo cosa succederà. La sfida principale sarà tenere la comunità unita per superare tutti assieme le difficoltà. Anche con la giusta creatività”.

Il 25 aprile, per la festa della Liberazione, don Mauro ed il sindaco Basilico avevano posato una corona di alloro al monumento ai caduti.

(foto: un momento della videointervista da parte di don Mauro al sindaco Andrea Basilico)

