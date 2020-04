[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – E’ la polizia ferroviaria, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Saronno, a seguire i rilievi e le indagini per far chiarezza su quanto accaduto stamattina allo scalo ferroviario di piazza Pertini.

Alle 10.05 è arrivata la chiamata alla centrale operativa di pronto intervento sanitario Areu per una persona travolta da un convoglio nei pressi dello scalo ferroviario. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori: l’elisoccorso, atterrato a poca distanza, ed un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Proprio la centrale di pronto intervento riporta il decesso dell’uomo coinvolto.

Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per cercare di capire cosa sia successo tra la banchina e i binari.

Fermo ovviamente il traffico ferroviario per permettere al personale sanitario prima e ai tutori dell’ordine poi di svolgere tutte le operazioni in piena sicurezza.

