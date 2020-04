SARONNO – E’ disponibile su Facebook il secondo volume dell’albo da colorare realizzato da un gruppo di Architetti del Saronnese per aiutare i più piccoli ad affrontare la quarantena

“E’ un piccolo gesto di sicura distrazione e di sollievo per i più giovani della nostra comunità, che in un momento molto particolare, che passerà presto e diventerà un lontano ricordo, permetta loro di viaggiare con la fantasia colorando alcuni luoghi e oggetti simbolici del nostro territorio”.

Come raccontato in un video-intervista a ilSaronno gli architetti “con grande stimolo e passione, si sono adoperati per raccogliere

immagini del presente e del passato, talune molto note, altre meno conosciute. Ognuno potrà arricchirle con la propria creatività facendo diventare questo libro un’opera unica”.

Ma cosa si trova di Saronnese in questo secondo volume? Un mix di edifici iconici (Villa Gianetti, l’ex Pime, a di Sant’Agnese, la facciata della stazione), plessi scolastici (Rodari, Vittorio da Feltre, Pizzigoni e i murales della scuola materna di via Cavour e non manca un omaggio allo sport con la rinnovata facciata dello stadio Colombo Gianetti e la maglia dell’Fbc tutta da colorare.

QUI IL LINK PER SCARICARE L’ALBUM