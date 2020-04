CESANO MADERNO – Pubblichiamo la nota del Comune di Cesano Maderno.

Nell’aggiornarvi sulla situazione nella nostra città dobbiamo purtroppo comunicare la scomparsa di un nostro concittadino. E’ un signore di 88 anni che era ricoverato presso una struttura ospedaliera. Esprimiamo ai suoi familiari la nostra vicinanza.

Questo nuovo decesso porta a 23 i concittadini che ci hanno lasciato a causa del Coronavirus.

Rispetto all’ultimo aggiornamento risalente al 23 aprile scorso la situazione è la seguente:

i casi di persone positive sono 10 in più, 8 concittadini più 2 ospiti della RSA Don Meani.

Il totale attuale è di 156 persone positive, delle quali 24 si trovano presso il proprio domicilio in discrete condizioni di salute.

Risultano in sorveglianza attiva 93 persone.

𝗥𝗦𝗔: 𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗧𝗨𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗗 𝗢𝗚𝗚𝗜.

Il consueto aggiornamento scritto che, quotidianamente, il Sindaco ha chiesto alle due RSA presenti sul territorio, dove sono presenti circa 270 ospiti, registra i seguenti dati:

– 𝗥𝗦𝗔 𝗗𝗼𝗻 𝗠𝗲𝗮𝗻𝗶:

39 gli ospiti positivi al COVID, di cui 25 sono asintomatici;

24 gli ospiti risultati invece negativi al tampone.

Sono stati completati i tamponi su tutti gli ospiti della struttura e nei prossimi giorni saranno disponibili i risultati dei tamponi.

Non si registrano nuovi decessi dal 13 aprile.

I decessi, ad oggi, per Coronavirus risultano 9, tra cui 3 di persone che non erano residenti in città.

Tutti gli ospiti positivi al tampone sono isolati in camere singole o doppie con altri ospiti positivi.

Un piano della struttura è stato dedicato a ospiti positivi in modo da poter permettere libertà di movimento agli ospiti asintomatici all’interno del piano.

Il personale è dotato di DPI adeguati.

– 𝗥𝗦𝗔 𝗚𝗿𝗼𝗮𝗻𝗲:

15 le persone risultate positive.

2 gli ospiti risultati negativi.

Non si registrano nuovi decessi di persone positive.

4 sono le persone positive decedute, nessuna di loro era residente in città.

Allo stato attuale tutti gli ospiti positivi al COVID sono isolati.

In questi nuclei, il personale è dotato di DPI adeguati.

(foto: il Municipio di Cesano Maderno)

27042020