SARONNO – “C’è più gente in giro” assicura qualcuno, “le strade restano deserte” dicono altri: fra i saronnesi ferve il dibattito. A una settimana dalla parziale conclusione del lockdown per l’emergenza coronavirus, e mentre restano in vigore tutte le norme dell’attuale decreto ministeriale, è davvero difficile dire se le persone, ed in particolare i saronnesi, stiano “allentando la morsa”, si stiano rilassando, forse un poco troppo guardando anche ai dati locali e regionali dei contagi, che continuano ad esserci. Il +5 di ieri a Saronno è uno dei dati più alti, da giorni.

Forse negli ultimi giorni il traffico (giustificato?) è un poco aumentato, nel centro storico comunque non c’è molta gente in giro, anche perchè non ci sono poi motivi validi per uscire, se non andare a fare una piccola spesa, tutto il resto rimane infatti chiuso.

Roberto Zani

(foto: alcune immagini fra centro e periferia di Saronno; da corso Italia a piazza Aviatori d’Italia a via San Giuseppe)

27042020