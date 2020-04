SARONNO – “Recati sul posto, l’attesa è molto breve”: abbiamo provato a scaricare e usare “ufirst”, la app che serve per saltare le code a Esselunga. Oggi il debutto per quanto riguarda Saronno. Consente di inserirsi in una coda “virtuale”, e quindi essere avvisati mezz’ora prima del proprio turno, in modo da arrivare sul posto in orario ed entrare senza fare la fila, senz’altro un ottimo ed utile servizio in questi tempi, considerato che l’ingresso in tutti i supermercati è “calmierato” per evitare assembramenti, nell’ambito degli interventi per frenare la diffusione del coronavirus.

In mattinata l’hanno subito sfruttata diversi clienti, ed è andato tutto nel migliore dei modi. Mentre attorno a mezzogiorno in realtà non è stato neppure necessario mettersi in fila, in modo “virtuale” o reale che fosse perchè in ogni caso c’erano poche persone, all’Esselunga di via Novara. Con la app ad informare puntualmente i clienti, invitandoli a recarsi sul posto. A brevissimo la app entrerà in funzione anche per l’Esselunga di Venegono Inferiore.

(foto: Esselunga di via Novara a Saronno, nei giorni scorsi ci sono state code anche molto consistenti)

