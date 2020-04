[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – E’ la ripresa della salita del numero dei contagi a Saronno (+5) a tenere banco per quanto riguarda le notizie locali sull’emergenza coronavirus.

Nel circondario, invece, dati sostanzialmente stabili, in crescita nel Varesotto.

Controlli sugli spostamenti da parte dei carabinieri, 32 multe.

Ma c’è anche la denuncia del consigliere regionale Pd, Samuele Astuti: “Troppo pochi tamponi nel Varesotto!”

Dal 29 potranno tornare i mercati; ai Comuni la scelta.

Mentre è al debutto la nuova app che consente di evitare la coda da Esselunga a Saronno.

Don Federico Bareggi, “prete dei giovani” di Saronno, ha creato il suo canale Youtube, per tenere i contatti con i ragazzi.

Bandiera italiana alla partigiana saronnese Ivonne Trebbi: il 25 aprile con discorso in… condominio.

Ivonne Trebbi, discorso 25 aprile Un omaggio tricolore da Anpi, un discorso rivolto ai propri vicini così la staffetta partigiana Ivonne Trebbi ha celebrato il 25 aprile a Saronno Posted by IlSaronno on Sunday, April 26, 2020

In serata la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte con i dettagli sulla Fase 2 (visite fra parenti, take away, funerali, sport).

