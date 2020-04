GERENZANO – E’ attiva da oggi, lunedì 27 aprile, l’apertura straordinaria della piattaforma ecologica per le sole utenze domestiche per conferire rifiuti ad eccezione degli scarti vegetali.

“Come pubblicato il 21 aprile – spiega in una nota l’Amministrazione comunale – ricordiamo che è prevista l’apertura straordinaria della piattaforma ecologica per lo smaltimento di tutti i rifiuti di utenze domestiche conferibili presso la piattaforma ecologica, ad eccezione del verde, con le modalità indicate nell’avviso allegato”.

L’accesso avverrà consentito in uno dei 4 giorni in base al cognome: lunedì 27 aprile cognomi che iniziano per A, D, E, F, G; martedì 28 aprile iniziali B, C; mercoledì 29 aprile iniziali del cognome H, I, J, K, L, M, P e giovedì 30 aprile le restanti ossia N, O, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.

“Si chiede – concludono dall’Amministrazione – di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell’avviso, rispettando le giornate previste per lettera iniziale del cognome, utilizzando guanti e mascherina”.

(foto archivio)

