ORIGGIO – Fra le località più piccole della zona, per numero di abitanti, Origgio è al contempo fra quelle dove si è registrato il maggior numero di contagi da coronavirus. Il dato odierno segna un ulteriore +1, che porta a 30 persone il totale di quelle che sono state contagiate dall’inizio dell’epidemia, da quando il virus è arrivato in territorio lombardo. +1 anche nella vicina Caronno Pertusella; a Saronno +2, in un lunedì nel quale si è registrata una seppur moderata crescita in quasi tutto il Saronnese.

In Lombardia oggi è stato confermato un dato in calo, come nei giorni scorsi; ed in provincia di Varese uno dei dati più bassi da molto tempo a questa parte, solo +29 casi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il Municipio di Origgio)

27042020