MILANO – Continuano a scendere, ma restano comunque significativi, i numeri del contagio del coronavirus in Lombardia. Oggi +590, che porta il titolale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia in territorio lombardo, a 73.479; in ospedale (non terapia intensiva) 7.525 persone, oggi -956; in terapia intensiva 680, oggi -26; i decessi hanno raggiunto il numero di 13.449 persone in Lombardia, oggi +124. I guariti sono stati sinora 48.471, oggi +1.409 di cui 21.235 con un passaggio in ospedale (+152). Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, si è raggiunto il numero di 342.850, oggi +5.053. Questi i dati diffusi nel tardo pomeriggio odierno da Regione Lombardia.

Per quanto concerne le singole province, nel Comasco i contagiati sono stati sinora 3.076, oggi +51; nel Varesotto 2.496, oggi +29; in Brianza 4.516, oggi +39. Di particolare interesse per gli abitati in zona e che sono pendolari il dato di Milano città: oggi si sono registrati +79 casi, dati molto più contenuto rispetto ai giorni scorsi.

(foto: Giunta regionale al lavoro a Palazzo Lombardia di Milano)

27042020