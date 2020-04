MISINTO – Il sindaco Matteo Piuri con una breve nota fa il punto della situazione del contagio da coronavirus a Misinto.

“Ho tardato qualche giorno a fornirvi l’aggiornamento settimanale in quanto i dati che mi arrivavano quotidianamente erano abbastanza altalenanti e quindi, probabilmente poco reali. Da due giorni si sono sostanzialmente stabilizzati. I casi positivi accertati sono 13, due in più rispetto all’ultimo aggiornamento. I concittadini Misintesi in sorveglianza attiva sono 9, uno in più. I decessi totali riconducibili all’infezione da Covid-19 sono in totale 3. Sentite condoglianze anche all’ultima famiglia che si aggiunta a questo triste rapporto”.

Piuri è comunque ottimista sulla situazione del paese: “I dati di Misinto sono fortunatamente migliori rispetto a molti comuni di analoghe dimensioni demografiche e di simile conformazione urbanistica. Abbiamo però ben compreso che il processo di ridimensionamento dei numeri è molto lento. Con l’auspicio di potervi fornire dati migliori la prossima settimana, vi ricordo che il distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione e una corretta igiene personale sono gli strumenti più importanti per la vostra protezione”.

27042020