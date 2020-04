Giù la saracinesca per almeno 5 giorni: un negozio a Limbiate viola il Dpcm

LIMBIATE – Non potrà aprire almeno per cinque giorni il negozio di vendita di prodotti alimentari di Villaggio Giovi che è stato sanzionato ieri dalla polizia locale di Limbiate.

Gli agenti, nella giornata di ieri 26 aprile, hanno effettuato controlli sul territorio atti ad accertare il rispetto del decreto per l’emergenza Coronavirus: oltre alle 40 persone fermate in città (in giro a piedi o a bordo di un’auto) sono stati controllati quattro esercizi commerciali aperti, uno dei quali risultato non in regola.

All’interno del negozio di alimentari nel quartiere di Villaggio Giovi, infatti, sia il personale sia gli avventori non indossavano i dispositivi di protezione obbligatori: nessuna mascherina né tanto meno il distanziamento previsto per legge.

Sono scattate quindi le sanzioni, ovvero una multa di 337 euro a persona, mentre per il negozio è stata disposta la chiusura per cinque giorni: sarà poi la Prefettura, che ha ricevuto segnalazione a riguardo, a decidere se esistono i presupposti per allungare il periodo di sospensione dell’attività commerciale.

