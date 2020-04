Ieri e oggi: le notizie del giorno a Saronno e dintorni con Radiorizzonti

SARONNO – Si rinnova anche stamattina il tradizionale appuntamento, delle 10 del mattino, per essere informati su quanto succede a Saronno, nel Saronnese e nelle Groane. Protagonisti del collegamento Gianni Branca speaker della radio comunitaria e Sara Giudici direttrice de ilSaronno.

Vista l’emergenza Coronavirus in corso IlSaronno e Radiorizzonti, la radio comunitaria con sede in piazza Libertà, hanno deciso di unire le forze per informare la comunità.

Ogni mattina una telefonata, in diretta Facebook, per fare il punto sulle ultime notizie dai dati del contagio alle iniziative di solidarietà, dai controlli dell forze dell’ordine ai progetti per guardare avanti. In redazione per ilSaronno la direttrice Sara Giudici e negli studi di piazza Libertà gli speaker di Radiorizzonti. Un servizio realizzato contingentando al massimo le uscite e con tutte le misure di sicurezza del caso. “E’ importante continuare ad informare – spiega Sara Giudici – ma ovviamente anche farlo dando il buon esempio ossia dimostrando l’attenzione per il rispetto delle regione”. Stringenti misure per mantenere la distanza sociale sono stati presi anche da Radiorizzonti.