Il softball prepara la ripartenza, presto tornano gli allenamenti?

SARONNO – Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno potrebbero iniziare il campionato di softball a metà giugno, quando è previsto il via della serie A, ed ora si attendoni i dettagli sulla ripresa dell’attività. Andrea Marcon, il presidente della Fibs, Federazione italiana baseball e softball, aggiorna sugli ultimi sviluppi.

Carissimi amici, responsabili delle Società di baseball e di softball, desidero aggiornare voi e il movimento che rappresentiamo sugli ultimi sviluppi in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Questo anche per fare chiarezza riguardo ad alcune voci che si sentono in giro e che creano sostanzialmente disinformazione, quando non confusione.

Come sapete, essendo stato annunciato in ognuna delle riunioni che abbiamo tenuto con tutte le categorie nelle scorse settimane, alla FIBS, così come alle altre Federazioni, è stato richiesto da parte del CONI di proporre delle linee guida specifiche per ogni disciplina affinché il Ministero dello Sport possa stilare i protocolli di comportamento per la ripresa dell’attività nella cosiddetta Fase 2.

Abbiamo immediatamente istituito una commissione dedicata, formata dai rappresentanti di tecnici e ufficiali di gara, dai Consiglieri Federali di riferimento e coordinata dal Presidente della nostra Commissione medica, il professor Gianfranco Beltrami, il quale è anche il vice presidente Vicario della Federazione medico-sportiva italiana, che ha inoltrato al Comitato Olimpico il documento sabato 18 aprile. Siamo, come tutti, in attesa delle disposizioni governative per capire quando e come potremo lavorare alla parte operativa della desiderata ripresa, sempre tenendo ben presente la priorità assoluta della tutela della salute di ogni persona coinvolta.

Non solo, ci siamo anche attivati per individuare una possibile fornitura di mascherine per i tesserati, del modello più adatto all’attività sul campo, una volta che questa sia stata definita nei tempi e nei modi da chi di competenza. Desidero anche ribadire un altro elemento già condiviso con tutti voi, ovvero l’appuntamento a nuove ‘riunioni digitali’ per programmare nei dettagli la stagione, appena avremo il quadro dispositivo al cui interno dovremo muoverci.

Spero veramente di potervi poi incontrare personalmente al più presto. Viva il baseball e il softball

Andrea Marcon

27042020