SOLARO – “Continua anche a distanza il rapporto tra Universal e Inter. L’altra sera i nostri istruttori dell’attività di base, hanno seguito una lezione in videoconferenza. Sperando di riproporre il tutto al più presto sul campo, ringraziamo l’Inter per le continue opportunità di crescita” dicono i dirigenti dell’Universal Solaro.

Tutto lo sport è ormai da tempo fermo per l’emergenza coronavirus e la Federcalcio ha recentemente fatto sapere che tutta l’attività giovanile per questa stagione è da ritenersi “archiviata“, i campionati non verranno ripresi. Ma l’Universal continua a lavorare, con i propri dirigenti e tecnici, per organizzarsi al meglio in vista della prossima annata, ribadendo l’impegno per la crescita del “vivaio”. L’Universal, la cui formazione maggiore milita in Promozione, fa base al centro sportivo comunale di via Berlinguer alla periferia di Solaro.

(foto di gruppo con alcuni degli allenatori dell’Universal Solaro. Stanno già lavorando ad organizzare al meglio la prossima stagione)

28042020