SARONNO – “Preparati 50 pacchi cibo e distribuiti a più di 50 persone bisognose del nostro territorio. Grazie anche a Islamic Relief Italia per il supporto e la collaborazione!” Lo dicono i volontari del centro islamico di via Grieg a Saronno, ancora una volta in prima linea sul territorio.

Tra le molte iniziative di queste settimane dal centro islamico, da donazione di mascherine a enti e volontari impegnati sul territorio; ed anche il servizio di spesa a casa e farmaci a casa attivato dal Gruppo giovani. Impegno confermato ed anzi rafforzato in questi giorni di Ramadan; per il mese sacro della religione islamica l’imam di Saronno, Najib Al Bared, ha pensato ad una serie di appuntamenti online, visto che il centro islamico non può ospitare eventi per via delle regole per l’emergenza coronavirus.

(foto: i pacchi di alimenti che sono stati preparati dai volontari del centro islamico e pronti per la distribuzione)

28042020