SARONNO – Organizzare una nuova versione dello storico mercato del mercoledì con soli banchi alimentari e il pieno rispetto di tutte le direttive arrivate dalla Regione per la sperimentazione della riapertura dei mercati comunali all’aperto che attiva proprio da domani mercoledì 29 aprile. E’ questo l’impegno dell’Amministrazione comunale che da ieri mattina è all’opera per definire i diversi aspetti. Stamattina è prevista una nuova riunione operativa con i diversi attori a partire dal comando di polizia locale guidata dal comandante Giuseppe Sala.

Secondo le normative dovranno essere prese misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza. Nel dettaglio il comune dovrà definire la capienza massima delle persone presenti all’interno dell’area; assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone; limitare il perimetro esterno dell’area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con presenza di segnaletica sia all’interno che all’esterno dell’area; accesso all’area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani; rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell’area, con inibizione dell’accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C; obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina; obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; distribuzione ai clienti di guanti “usa e getta” e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere all’area.