MILANO – Tema mascherine, il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala osserva che “il decreto ministeriale al riguardo non è chiarissimo, ci sono due punti in cui se ne parla. Il Governo chiarirà nei prossimi giorni”. “È evidente – ha chiosato – che in una zona in cui contagio è stato così forte come la Lombardia coprirsi naso e bocca è di fondamentale importanza”. “È una norma da rispettare se usiamo trasporti pubblici, quando andiamo nei supermercati e – aggiunge – noi riteniamo che sia utile portare la mascherina o comunque qualcosa che protegga naso e bocca anche negli spostamenti da casa”.

Quanto alle misure per i genitori che dovranno andare a lavorare

a partire dal 4 maggio, o che continuano i turni negli ospedali, o svolgono lavori essenziali o, ancora, hanno professionalità di cui le imprese non possono fare a meno, il vicepresidente ha sottolineato che “Non basta prolungare le misure per il solo congedo parentale ma è anche necessario individuare un sistema per garantire chi si occuperà dei figli. Ne abbiamo parlato in

cabina di regia con il Governo e mi auguro che in settimana si trovi una soluzione” conclude Sala.

