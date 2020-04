[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Ancora un boom di contagi a Saronno, oggi +10, uno dei dati peggiori da parecchio tempo a questa parte. Insomma, a dispetto dei dati regionali, in discesa, e provinciali che restano in un range di moderato rallentamento, il dato della città degli amaretti appare costantemente in salita, con numeri che negli ultimi giorni si sono fatti sempre più consistenti. Ad oggi si sono raggiunte le 156 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia, una delle località più colpite in assoluto in ambito provinciale. Per quanto concerne l’incremento a Saronno, si tratta, probabilmente, dei risultati dei tamponi che sono stati effettuati negli ultimi giorni nelle case di riposo cittadine, dove c’erano diverse persone con sintomi compatibili a quelli del coronavirus.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

28042020