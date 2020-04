MILANO – Sono arrivati a 74.348 i contagiati in Lombardia dall’inizio dell’emergenza coronavirus, oggi +869; i ricoverati (non in terapia intensiva) 7.280, oggi -245; in terapia intensiva 655, oggi -25; i decessi sono arrivati a 13.575, oggi +126. Le persone guarite e dimesse sono 49.483, oggi +1.012, di queste 21.674 con un passaggio in ospedale, +439. I tamponi effettuati sono stati per ora in tutto 351.423, oggi +8.573. Questi i dati ufficiali forniti nel tardo pomeriggio odierno da Regione Lombardia.

Per quanto concerne le province, nel Varesotto ad essere stati contagiati dall’inizio della pandemia sono stati in tutto 2.568 cittadini, oggi numero in crescita rispetto a quello di ieri, +72; nel Comasco 3.154, oggi +78; in Brianza 4.637, oggi +121. Riflettori, in vista della parziale conclusione del lockdown a inizio maggio, sul dato di Milano città dove si recheranno tanti pendolari: oggi il numero dei contagiati è stato di +149, per un totale di 8.016.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

