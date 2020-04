[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

ORIGGIO – Continua a salire il dato di Origgio, anche oggi: si è registrato un +2 che porta il totale delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia da coronavirus a 32. Sono probabilmente gli esiti dei tamponi che sono stati effettuati nei giorni scorsi su anziani che manifestavano o avevano manifestato sintomi compatibili con la malattia.

Nessun nuova caso a Gerenzano, Cislago ed Uboldo; a Saronno perà +10 in un solo giorno. In ambito provinciale, nella notevole crescita rispetto al giorno prima ha probabilmente inciso l’esito dei tamponi effettuati in alcune case di riposo della zona, in ambito regionale il dato fa segnare una prosecuzione del trend in discesa che si è registrato negli ultimi giorni.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: recente cerimonia davanti al Municipio di Origgio)

