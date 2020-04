MILANO – Un dato più consistente rispetto a ieri per il Varesotto, +72 casi oggi (ieri 29); molto più consistente per la Brianza, oggi +121 (ieri 39) ed in aumento anche nel Comasco, oggi +78 (ieri 51). Questi i dati odierni dei contagi da coronavirus in Lombardia.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.196 (+46)

ieri: 11.150

l’altro ieri: 11.113 (+66)

BS: 12.691 (+92)

ieri: 12.599 (+35)

l’altro ieri: 12.564 (+24)

CO: 3.154 (+78)

ieri: 3.076 (+51)

l’altro ieri: 3.025 (+83)

CR: 5.993 (+22)

ieri: 5.971 (+5)

l’altro ieri: 5.966 (+60)

LC: 2.248 (+18)

ieri: 2.230 (+53)

l’altro ieri: 2.177 (+20)

LO: 2.947 (+11)

ieri: 2.936 (+10)

l’altro ieri: 2.926 (+23)

MB: 4.637 (+121)

ieri: 4.516 (+39)

l’altro ieri: 4.477 (+60)

MI: 18.837 (+278) di cui 8.016 a Milano citta’ (+149)

ieri: 18.559 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano citta’

l’altro ieri: 18.371 (+463) di cui 7.788 (+241) a Milano citta’

MN: 3.131 (+8)

ieri: 3.123 (+18)

l’altro ieri: 3.105 (+23)

PV: 4.228 (+99)

ieri: 4.129 (+85)

l’altro ieri: 4.044 (+8)

SO: 1.141 (+9)

ieri: 1.132 (=)

l’altro ieri: 1.132 (+2)

VA: 2.568 (+72)

ieri: 2.496 (+29)

l’altro ieri: 2.467 (+60)

e 1577 in corso di verifica.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti in Lombardia:

– i casi positivi sono: 74.348 (+869)

ieri: 73.479 (+590)

l’altro ieri: 72.889 (+920)

– i decessi: 13.575 (+126)

ieri: 13.449 (+124)

l’altro ieri: 13.325 (+56)

– in terapia intensiva: 655 (-25)

ieri: 680 (-26)

l’altro ieri: 706 (-18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.280 (-245)

ieri: 7.525 (-956)

l’altro ieri: 8.481 (-8)

– i tamponi effettuati: 351.423 (+8.573)

ieri: 342.850 (+5.053)

l’altro ieri: 337.797 (+10.857)

– i dimessi: 49.483 (+1.012)

ieri: 48.471 (+1.409)

l’altro ieri: 47.062 (+890).

(foto archivio: da sinistra, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana)

28042020