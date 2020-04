SARONNO – Dopo qualche giorno positivo con diverse località a far segnare dati di sostanziale stabilità, l’ultimo dato sui contagi nella zona mostra invece una crescita, lenta ma generalizzata o quasi. Con Saronno in particolare che ha fatto totalizzare ben 7 casi in sole quarantotto ore.

Ecco l’ultimo dato disponibile (tra parentesi la varazione dal precedente):

Saronno 146 (144)

Uboldo 16 (15)

Origgio 30 (29)

Caronno Pertusella 76 (75)

Gerenzano 25

Cislago 25 (24)

+1 a Uboldo, +1 a Origgio, +1 anche nella vicina Caronno Pertusella; a Saronno +2, in un lunedì nel quale si è registrata una seppur moderata crescita in quasi tutto il Saronnese. In Lombardia oggi è stato confermato un dato in calo, come nei giorni scorsi; ed in provincia di Varese uno dei dati più bassi da molto tempo a questa parte, solo +29 casi. Modesta crescita anche nelle vicine Groane; nessuna variazione a Tradate e dintorni. Nel vicino comasco sostanziale stabilità.

(foto: una veduta della Saronno deserta per l’emergenza coronavirus)

28042020