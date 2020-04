Coronavirus: lunedì d’aumento di contagi nel Saronnese, strade più affollate e buona la prima per l’app tagliacode di Esselunga

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – C’è troppa gente in giro a Saronno? Forse il traffico è aumentato ma le vie del centro restano semideserte.

Mentre da ieri è “entrata in servizio” la nuova app per telefonini che consente di non fare coda, per chi fa la spesa all’Esselunga di Saronno.

A Uboldo è ripartita la Lu-ve, per contribuire alla lotta al Covid.

I contagi crescono. Relativamente poco in Lombardia e nel Varesotto, poco anche nel Saronnese ma ieri si sono mosso verso l’alto quasi tutti, da Uboldo a Origgio, da Cislago a Caronno Pertusella. Peggio di tutti Saronno cresciuta di +7 in due giorni.

13 contagi, 3 decessi, la situazione alla casa di riposo Sant’Agnese di Saronno.

Video intervista serale a Dario Canonici, con l’Associazione carabinieri impegnato come volontario per l’emergenza coronavirus.

Stasera la direttrice de ilSaronno intervista Dario Canonici per raccontare le attività di volontariato della sezione di Saronno dell'associazione nazionale carabinieri

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

