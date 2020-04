MISINTO – “Questa settimana voglio lanciare un messaggio di vicinanza a coloro che sono presenti nel mio elenco dei positivi dall’inizio”. Il primo cittadino Matteo Piuri nel suo bilancio settimanale condiviso sui social ha voluto dedicare un pensiero a chi lotta contro la malattia ormai da diverso tempo. “Molte persone sono guarite, molte sono asintomatiche ma purtroppo ci sono anche coloro che nonostante abbiano passato la fase acuta della malattia e non abbiano più sintomi, non riescono a “liberarsi” del virus. Con alcuni di loro ho parlato al telefono qualche giorno fa ed ho percepito chiaramente la sofferenza emotiva che vivono. A voi in particolar modo un virtuale abbraccio da tutta Misinto”.

Nonostante questi casi i 13 contagiati e 3 decessi il comune di Misinto vive una situazione meno critica di altre realtà: “I dati di Misinto sono fortunatamente migliori rispetto a molti comuni di analoghe dimensioni demografiche e di simile conformazione urbanistica. Abbiamo però ben compreso che il processo di ridimensionamento dei numeri è molto lento

(foto archivio)

