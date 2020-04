SARONNO – Un omaggio floreale accompagnato da un accorato messaggio è quello che le donne del centro culturale islamico di via Grieg hanno portato nel pomeriggio di giovedì al Comitato di Croce Rossa di via Cesati.

Qui nel cortile della sede si è tenuta, nella piena osservanza delle misure anti-contagio, una piccola cerimonia molto sentita ed intensa. I volontari, in divisa e ovviamente muniti di mascherina, hanno accolto le delegate dell’associazione che si sono presentate con due colorati mazzi di fiori. Un gesto concreto per esprimere il proprio ringraziamento e “per portare – hanno spiegato le donna del centro islamico in una lettera – un po’ di gioia e conforto nelle vostre lunghe giornate nella speranza che l’emergenza possa finire presto lasciando spazio ad una ritrovata serenità e felicità”. A concludere la cerimonia un lungo applauso che ha unito tutti i presenti. Questo omaggio è l’ultima delle tante iniziative, dalla consegna delle spesa alla donazione di mascherine, portate avanti dal centro di via Grieg a sostegno della comunità saronnese.

(foto: un momento della consegna)

