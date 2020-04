[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – E’ l’assessore ai Servizi Sociali Gianangelo Tosi a rispondere all’appello di un saronnese che avendo fatto richiesta di un pacco alimentare lo scorso 6 aprile è ancora in attesa di riceverlo.

“Con il nome del saronnese sarebbe più agevole effettuare un controllo – spiega il delegato della Giunta del sindaco Alessandro Fagioli – in ogni caso: gli elenchi dei richiedenti sono stati compilati a partire dal 31 marzo. Il 6 aprile sono stati inviati i primi 3 (uno per associazione), relativi alla prima settimana di richieste, il secondo gruppo di elenchi (con le richieste raccolte dal 6 al 17 aprile) è stato inviato il 20. Le associazioni hanno ricevuto la merce ordinata tra il 20 ed il 21 ed hanno iniziato la distribuzione dal 22, quindi è certo che il 23 alcuni nuclei non avessero ancora ricevuto il pacco”.

Tosi però replica su un punto: “Ciò che non è possibile è che chiedendo ai servizi non gli sia stata data risposta; tant’è vero che lo stesso signore riferisce che gli sia stato detto di essere negli elenchi inviati a Croce Rossa. Certamente non gli sarà stata detta data ed ora della consegna ma altrettanto certamente in quegli stessi giorni, se è vero che è stato inserito in elenco, è stato contattato dai volontari per concordare la consegna. Ripeto che i tempi di consegna alle associazioni delle derrate acquistate non dipendono né da esse, né dal Comune ma dai fornitori e che l’Emporio di Casa di Marta ha potuto iniziare il servizio per prima perché ha utilizzato, nell’attesa, il proprio magazzino”.

