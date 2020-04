ROVELLASCA – “Semplicemente grazie… a tutti coloro che hanno donato qualcosa ed anche a chi ha donato il proprio tempo. Dopo avere distribuito e oltre 150 buoni spesa ad altrettante famiglie bisognose, ci siamo messi nella condizione di consegnare pacchi alimentari a famiglie numerose, con bimbi piccoli, e ad anziani”. A parlare il sindaco di Rovellsca, Sergio Zauli. Anche l’Amministrazione rovellaschese si è infatti subito attivata per affrontare le problematiche legate all’emergenza coronavirus sul territorio, con una particolare attenzione soprattutto alle categorie “più deboli” della popolazione come anziani e, appunto, le famiglie che si sono trovate in difficoltà economica.

