SARONNO – E’ confermato domani mattina si terrà il mercato cittadino. Lo storico appuntamento potrà riprendere dopo la pausa da lockdown in base all’ordinanza regionale, emanata venerdì, che permette ai Comuni l’apertura dei mercati all’aperto attiva proprio da domani mercoledì 29 aprile. Non ci saranno nuove ordinanze o direttive da parte dell’Amministrazione di piazza Repubblica ma si darà risposta alle richieste della direttiva regionale.

Il Comune di Saronno si è attivato per dare piena risposta alle direttive: gli stand, solo di prodotti alimentari, saranno posizionati solo in piazza dei Mercanti rispetto le distanze tra i banchi. La zona sarà completamente transenna con un accesso ed un’uscita. Sarà consentito l’accesso ad un massimo in modo che ci sono al massimo due persone 2 per ogni banco.

All’ingresso sarà effettuata la misurazione della temperatura e chi registrerà una temperatura superiore ai 37,5 gradi non potrà accedere. Saronno presenti gli uomini della polizia locale e i volontari dell’associazione nazionale carabinieri per garantire il rispetto delle regole e che non si creino assembramenti.