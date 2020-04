SARONNO – Il calendario agonistico 2020 della Serie C – al via anche il Bc Saronno – si sta facendo attendere: la riunione dello scorso 24 aprile ha sollevato alcune perplessità riguardo alle trasferte interregionali.

L’intento rimane quello di avere il primo play ball il 14 giugno, tuttavia è impossibile fare dipende dalle condizioni sanitarie che saranno imposte per la situazione di vigente emergenza. Nel clima di incertezza il calendario sarà definito mantenendo una maggiore territorialità per evitare trasferte impegnative. La Zona 1 sarebbe quindi suddivisa in due gironi Lombardi, uno Piemontese e uno a cavallo fra Piemonte e Liguria. Ma chi saranno le squadre a scendere in campo? Per il girone saronnese si ipotizza la presenza di Seveso Cabs, Senago, Rho, Legnano e Malnate. Questo girone si prospetta sicuramente conteso e interessante: non si può dimenticare lo spareggio a 3 Saronno-Rho-Legnano per il primato di girone nel 2018, vinto al cardiopalma dai saronnesi. Ancora nessuna novità, purtroppo, per i campionati giovanili under 15 e under 18.

