Coronavirus, Airoldi: “Riapriamo il cimitero, non solo luoghi d’assembramento”

SARONNO – “Da cattolico mi auguro che si possa giungere quanto prima a consentire la partecipazione dei fedeli alla celebrazione delle Messe. Ma convengo sul fatto che sia prima opportuno definire tutte quelle modalità che consentano di farlo in sicurezza: non dobbiamo rischiare assembramenti interni che trasformino le nostre chiese in luoghi di possibile ripresa del contagio”.

Sono le parole dell’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi che dà ad una richiesta saronnese per la fase due: “Ma i cimiteri, sicuramente quelli saronnesi, non sono luoghi di assembramento. Dispongono di ampi spazi, dove i visitatori possono agevolmente tenersi a distanza, molto più che nei supermercati e in altri luoghi accessibili al pubblico.

Molti sono i saronnesi che, purtroppo, sono mancati in queste settimane di lockdown, che non hanno potuto avere un funerale e che solo pochissimi congiunti hanno potuto accompagnare alla sepoltura. Molti sono i cittadini che attendono di potersi recare sulla loro tomba per una preghiera, un ricordo, un fiore. Sarebbe opportuno che l’Amministrazione cittadina mostrasse adeguata sensibilità verso questo desiderio tanto umano e, probabilmente, di non difficile soddisfacimento”

