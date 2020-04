Coronavirus, buoni dati oggi in Lombardia: calano tutti i parametri

MILANO – I positivi al coronavirus in Lombardia hanno raggiunto i 75.134, oggi +786. I ricoverati (non in terapia intensiva) 7.120, oggi -160; in terapia intensiva 634, oggi -21. I decessi sono arrivati a 13.679, oggi +104. I dimessi perchè guariti sono stati dall’inizio della pandemia 50.347, oggi +864 di cui 21.978 hanno richiesto un passaggio in ospedale, oggi +304. I tamponi effettuati sono stati in tutto 365.895, oggi +14.472.

“Siamo di fronte ad un dato confortante che si conferma ormai da tre settimane, dato ancora più confortante è il continuo calo dei ricoveri, sia in medica ordinaria che in terapia intensiva. Sempre meno dunque le persone che hanno bisogno del ricovero”. Lo ha detto l’assessore regionale, e medico, Melania Rizzoli, durante la consuete conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano.

Riguardo ai dati provinciali, a Como 3.207, oggi +53; nel Varesotto 2.619, oggi +51; in Brianza 4.674, oggi +37. Milano città, oggi +86.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: l’assessore regionale all’Istruzione, Melania Rizzoli)

