COGLIATE – Ieri 28 aprile il comune di Cogliate, grazie all’incredibile supporto del Gruppo volontari Cogliate Gvc ha effettuato la consegna domiciliare numero 10.000. Questa cifra è altamente simbolica e rappresenta un grande obiettivo raggiunto dall’organizzazione messa in campo in queste settimane nel comune. Spesa e farmaci a casa, per le categorie a rischio e per chi ne ha fatto richiesta, e per chi si trova in quarantena.

“Sono fiero di quello che stiamo facendo per la nostra comunità, è un orgoglio rappresentare Cogliate in questo momento – dichiara il sindaco Andrea Basilico – provate solo a pensare quante migliaia di rischiosi contatti tra i nostri concittadini sono stati evitati, grazie alla macchina logistica messa in campo. Si è partiti consegnando agli over 65 per poi piano piano allargare a tutta la cittadinanza. Siamo stati tra i primi comuni a proporre il servizio e questo, ci ha permesso di affinare la gestione ed arrivare ad avere una media di 250 distribuzioni giornaliere tra spese, farmaci, giornali e tutti i beni di prima necessità”.

A questo numero vanno aggiunte le oltre 3000 mascherine consegnate a domicilio e le centinaia distribuite dalla Protezione Civile, oltre alle infinite consegne effettuate direttamente dai commercianti. Quando è partito il progetto “Cogliate al tuo fianco” non si immaginava di riuscire ad arrivare a tanto. E’ dimostrato che la collaborazione e la concreta interazione tra amministrazione comunale, associazioni, commercianti e semplici cittadini dà sempre grandi risultati. L’obiettivo raggiunto oggi lo dimostra pienamente.

29042020