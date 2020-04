[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

LOMAZZO – Nella bassa comasca l’unica località dove oggi si è registrata una variazione dei dati per quanto riguarda i contagi da coronavirus è quella di Lomazzo, con un +1.

Ecco il riepilogo dei dati, aggiornato alle ultime ore (fra parentesi il dato del giorno prima, in caso si sia verificate variazioni):

Rovello Porro 15

Rovellasca 18

Turate 47

Lomazzo 25 (24)

Bregnano 18

In zona +1 a Caronno Pertusella; a Saronno +4. In provincia di Varese, Saronno si conferma come la terza località col maggior numero di contagiati, dopo Busto Arsizio che con il +5 di oggi è arrivata a 269 persone contagiate dall’inizio della pandemia; e Varese che oggi fa segnare un cosistente +13 per un totale di 256 persone contagiate. Dopo Saronno c’è Gallarate, con 153 persone contagiate, oggi +3. Nessuna variazione a Cislago, Origgio, Gerenzano ed Uboldo.

In Lombardia prosegue il trend discendente, con numeri sempre più “sottili”, mentre nel Varesotto oggi i contagi sono aumentati di +51.

(foto archivio: il Municipio di Lomazzo)

29042020