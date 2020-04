GROANE – Nelle Groane il dato dei contagi da coronavirus è apparso oggi in crescita, abbastanza generalizzata seppur limitata dal punto di vista numerico.

Ecco la situazione nelle località della zona (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Solaro 59 (58)

Ceriano Laghetto 16

Cogliate 24

Misinto 18 (17)

Lazzate 35 (34)

Cesano Maderno 183 (177)

Limbiate 165 (164)

Nel vicino comasco, unico dato in salita, quello di Lomazzo.

In zona +1 a Caronno Pertusella; a Saronno +4. In provincia di Varese, Saronno si conferma come la terza località col maggior numero di contagiati, dopo Busto Arsizio che con il +5 di oggi è arrivata a 269 persone contagiate dall’inizio della pandemia; e Varese che oggi fa segnare un consistente +13 per un totale di 256 persone contagiate. Dopo Saronno c’è Gallarate, con 153 persone contagiate, oggi +3. Nessuna variazione a Cislago, Origgio, Gerenzano ed Uboldo.

In Lombardia prosegue il trend discendente, con numeri sempre più “sottili”, mentre nel Varesotto oggi i contagi sono aumentati di +51.

