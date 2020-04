CARONNO PERTUSELLA – Lieve incremento dei contagi anche a Caronno Pertusella, oggi +1 per un totale di 79 persone contagiate dall’inizio della pandemia in territorio della Lombardia. Per quanto riguarda il Varesotto, Caronno è la località del Varesotto dove per prima era emersa l’emergenza coronavirus, era rimasto contagiato con il parroco don Franco Samtambrogio (poi guarito), ed attualmente Caronno Pertusella è in assoluto la 8′ località nel Varesotto dove si sono registrati più contagi. Su ilSaronno anche la videointervista al sindaco Marco Giudici.

In zona, a Saronno +4. In provincia di Varese, Saronno si conferma come la terza località col maggior numero di contagiati, dopo Busto Arsizio che con il +5 di oggi è arrivata a 269 persone contagiate dall’inizio della pandemia; e Varese che oggi fa segnare un cosistente +13 per un totale di 256 persone contagiate. Dopo Saronno c’è Gallarate, con 153 persone contagiate, oggi +3.

In Lombardia prosegue il trend discendente, con numeri sempre più “sottili”, mentre nel Varesotto oggi i contagi sono aumentati di +51.

